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Исполнять обязанности министра просвещения будет Алла Николюк

Исполнять обязанности министра просвещения будет Алла Николюк

Исполнение обязанностей министра просвещения ПМР возложено на замминистра этого ведомства Аллу Николюк. Соответствующий Указ подписал сегодня президент Вадим Красносельский, передает novostipmr.com.

Напомним: министр просвещения Татьяна Логинова ушла из жизни 13 ноября. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
novostipmr.com
  • Сегодня, 17:46
  • DTV
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