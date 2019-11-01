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Исполнять обязанности министра просвещения будет Алла Николюк
Исполнение обязанностей министра просвещения ПМР возложено на замминистра этого ведомства Аллу Николюк. Соответствующий Указ подписал сегодня президент Вадим Красносельский, передает novostipmr.com.
Напомним: министр просвещения Татьяна Логинова ушла из жизни 13 ноября. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
novostipmr.com
- Сегодня, 17:46
- DTV
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