Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении г-жи Даниелы Морарь послом и главой представительства Республики Молдова при Европейском союзе. Глава государства заявил, что с таким предложением выступило правительство Санду.
В то же время бывший представитель Молдовы в Европейском союзе г-н Еуджен Карас принял предложение Игоря Додона о вступлении в президентскую команду на должность советника по внешней политике, передает noi.md.
«Я буду настаивать на том, чтобы на должность посла были назначены только профессиональные дипломаты, а не политики», - заявил Игорь Додон.