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Додон подписал указ о назначении нового посла в ЕС

Додон подписал указ о назначении нового посла в ЕС

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о назначении г-жи Даниелы Морарь послом и главой представительства Республики Молдова при Европейском союзе. Глава государства заявил, что с таким предложением выступило правительство Санду.

В то же время бывший представитель Молдовы в Европейском союзе г-н Еуджен Карас принял предложение Игоря Додона о вступлении в президентскую команду на должность советника по внешней политике, передает noi.md.

«Я буду настаивать на том, чтобы на должность посла были назначены только профессиональные дипломаты, а не политики», - заявил Игорь Додон.

Додон подписал указ о назначении нового посла в ЕС

Додон подписал указ о назначении нового посла в ЕС
noi.md
  • Сегодня, 17:49
  • DTV
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