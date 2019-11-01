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Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома

Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома

Украинская компания получила предложение российских коллег, но ответ подготовит после детального ознакомление с ним.
Нафтогаз ответил шуткой на информацию о предложении Газпрома о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа на один год.

На странице в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко опубликовал картинку с подписью "look at all that mail not being delivered", озаглавив ее "где-то между офисами Газпрома и Нафтогаза, сообщает korrespondent.net.

В свою очередь гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в комментариях к посту Витренко пошутил: "Я даже знаю, кто за это отвечает".

Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома

Позже Витренко сообщил, что НАК получил факс с предложением Нафтогаза. Ответ на него будет дан после анализа.

Нафтогаз ответил шуткой на предложение Газпрома

Ранее пресс-служба Газпрома сообщила, что направила Нафтогазу официальное предложение о продлении транзитного контракта на год. Обязательным условием для заключения контракта назван взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа.

Напомним, 14 ноября президент России Владимир Путин допустил прекращение транзита газа через Украину. Он указал на риск прекращения транзита газа через украинскую территорию. При этом Путин подчеркнул готовность Москвы к достижению любых соглашений с Киевом.

По мнению Путина словам, Нафтогаз своими исками обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту.

В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев раскритиковал заявления Путина по поводу газовых отношений между Россией и Украиной. По его словам, большинство тезисов из заявления российского президента не соответствуют действительности.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:02
  • DTV
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