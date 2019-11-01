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С 1 января первый паспорт ПМР будут оформлять бесплатно

С 1 января первый паспорт ПМР будут оформлять бесплатно

Получение паспорта гражданина ПМР в первый раз будет бесплатным вне зависимости от возраста получателя. Президент Вадим Красносельский подписал нормативные акты с изменениями и дополнениями в Закон «О государственной пошлине».

Как сообщает ИА Новости Приднестровья, согласно поправкам, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, от уплаты госпошлины за оформление и выдачу паспорта ПМР, документов, удостоверяющих гражданство Приднестровья, и выдачу Формы № 9 освобождаются также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

От уплаты государственной пошлины за оформление и выдачу паспорта взамен пришедшего в негодность (утраченного) освобождаются и граждане республики, отбывающие наказание в виде лишения свободы, в случае отсутствия на их лицевом счёте средств на расходы, связанные с выдачей или оформлением паспорта.

novostipmr.com
  • Сегодня, 10:21
  • DTV
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