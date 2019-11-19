Данные о потребностях в кадрах в Министерство по соцзащите и труду ПМР будут предоставлять предприятия всех форм собственности. Это поможет специалистам лучше понимать реалии рынка труда и, соответственно, формировать госзаказ для учебных заведений.
Семинары для кадровых служб проходят по всей республике, представители Министерства по социальной защите и труду побывали уже в четырёх районах. Сегодня о том, как правильно заполнять формуляр, они рассказывали столичным кадровикам. За основу взят документ аналогичного образца, применяемого в России. Каждое предприятие должно будет заполнить его, указав в каких специалистах (в том числе и квалифицированных рабочих) оно нуждается. Исключение – профессии, не требующие образования: дворники и т. д., сообщает novostipmr.com
Эти данные собираются по поручению Правительства впервые в такой форме. Они помогут лучше понять, сколько и каких специалистов нужно готовить в профессиональных образовательных учреждениях.
«Подобные сведения собирались и до этого. Проблема была в том, что выявились нестыковки в данных, предоставляемых Минсоцзащиты и Минпросом. Один из таких примеров – повара. Искажения возникли из-за того, что частные предприятия общепита не давали такой информации. Для уточнения данных по кадрам в целом, чтобы они были корректными и предоставлялись в правильном виде, как раз и необходимы такие семинары», – рассказала начальник управления оплаты труда и занятости населения Министерства по социальной защите и труду Валентина Черныш.
Отчёты предприятия должны отправлять каждый год. По этим данным будут анализироваться тенденции рынка труда и делаться определённые выводы.
Согласно демографическому прогнозу Единого государственного фонда социального страхования, к 2021 году численность трудоспособного населения Приднестровья снизится почти на 12 тысяч человек по сравнению с 2017 годом. При этом численность занятых в экономике за этот же период вырастет с 143,9 тысячи до 145,4 тысячи человек.
По прогнозам, снижение численности занятых будет в таких отраслях, как связь, строительство, операции с недвижимым имуществом, общая коммерческая деятельность, здравоохранение и социальное обеспечение, образование, культура и искусство. А вот в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, общественном питании и сфере ЖКХ количество занятых, наоборот, будет расти.