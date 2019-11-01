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Усатый: Плахотнюк боялся Майю Санду (видео)

Усатый: Плахотнюк боялся Майю Санду (видео)

Майю Санду можно упрекнуть, что у нее в кабинете были чайники, но в том, что она хотела создать свои коррупционные схемы, нет, это бред. А что касается генпрокурора, она хотела, чтобы он не достался Додону. Но действовала неправильно и дала повод, что ее снесли. Заявил лидер Нашей партии Ренато Усатый телепередаче "Политика" на TV8, передаёт eNews.

"Вы раньше всегда говорили, что страну контролирует Плахотнюк. Сейчас вы можете сказать, что ее контролирует Додон или он далек от этого?

-Сейчас произошла реанимация Плахотнюка. Я думаю, что он не будет возвращаться не потому, что кого-то боится. Кого он боялся, отправлены в отставку. Я не про Андрея Нэстасе, а про Майю Санду. Я знаю, что Сергей Яралов вздохнул после атаки Санду. И Плахотнюк сейчас в Майами. Он не будет возвращаться, чтобы не дискредитировать эту коалицию, не развалить ее.

Майю Санду можно упрекнуть в том, что у нее в кабинете были чайники, но в том, что она хотела создать свои коррупционные схемы, нет, это бред. Она хотела генпрокурора и неправильно начала с этой процедурой, конкурсом, и не потому, что она боится уголовного преследования. Она хотела, чтобы он не достался Додону.

У нее есть моральное оправдание. Она могла бы быть хорошим мэром Женевы, все чистенько, на всем готовом, она на каблучках. А тут она пошла на эту свадьбу со всеми жуликами, она была вынуждена так поступить. Мы имеем правительство с Додоном, он хочет все свое и с каждым днем все больше. Процентов 60 судей, можно сказать, уже у него в кармане," - утверждает Ренато Усатый.


enews.md
  • Сегодня, 16:49
  • DTV
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