В Кремле прокомментировали претензии украинской стороны к России по газовому вопросу.
Пресс-секретарь главы российского государства Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми претензии к России со стороны киевского руководства, об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя Кремля: «Мне нечего добавить к тем пояснениям, которые дал президент Путин в Бразилии на пресс-конференции. Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения».
Напомним, нынешние соглашения РФ и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце этого года. Москва, Киев и ЕК проводят трехсторонние консультации по условиям дальнейшего сотрудничества, но на данный момент безрезультатно.
Ранее глава украинского Министерства энергетики Алексей Оржель раскритиковал инициативу российской организации «Газпром» касательно продления транзитного соглашения или заключения нового договора со взаимным отказом от претензий.