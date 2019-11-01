В Тирасполе ГУ "Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов" проводил открытый Чемпионат по голболу среди спортсменов с ограниченными возможностями зрения, который проходил на базе МУ «Центр досуга молодежи Юбилейный», посвященный Международному дню слепых. Перед началом Чемпионата спортсменов приветствовали заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту ПМР Филипенко Александр Александрович, директор ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» Чебан Георгий Павлович и председатель Федерации незрячих спортсменов Республики Молдова Ставер Георгий Васильевич. Они объявили о начале Чемпионата и пожелали всем успехов и удачи.
Как сообщается на сайте Министерства по социальной защите и труду ПМР, в Чемпионате приняли участие 4 команды из Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова (гг. Тирасполь, Кишинев, Сороки). I место заняла команда «Атлетика» г. Тирасполь, II место команда Луминтехника, III место ФСНМ РМ и IV место Амичий Нистрень г. Сороки, также лучшим нападающим Чемпионата стал Вяткин Олег (Тирасполь). Сам Чемпионат проходили на пике физической нагрузки и нервного напряжения, где участники активно боролись за победу.
Особую благодарность следует выразить судейской коллегии за отличную слаженную работу, профессионализм, за качество проведения чемпионата.
Победители были награждены дипломами и денежными премиями.
После праздничного награждения Георгий Чебан поблагодарил участников спортивного мероприятия за отличное настроение, хорошую спортивную подготовку и командный дух, пожелав им дальнейших успехов.
ГУ "РСЦИ" выражает огромную благодарность Единому государственному фонду социального страхования ПМР за помощь в организации чемпионата.