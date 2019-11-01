Заседание президиума провела Заместитель Председателя Верховного Совета Галина Антюфеева. Председатели профильных парламентских комитетов проинформировали коллег по президиуму, что все проекты законов готовы к рассмотрению депутатским корпусом и предложили включить их в повестку дня пленарных заседаний в соответствии с графиком, сообщается пресс-службой Верховного Cовета ПМР.
На одном из очередных заседаний Верховного Совета депутатами будет рассмотрена законодательная инициатива президента, предлагающая изменения в ряд законодательных актов. Они касаются совершенствования норм, регулирующих отношения в сфере воинской обязанности и военной службы. В частности, усиления контроля по ведению воинского учета, исполнению гражданами обязанностей по воинскому учету, организации работы призывных комиссий и осуществлению медицинского освидетельствования.
Большой блок законопроектов для рассмотрения на пленарном заседании подготовил комитет по вопросам АПК.
Депутат Юрий Кучеренко выступил с инициативой принять изменения в Земельный кодекс в части приведения его норм в соответствие с нормами Гражданского кодекса и закона «Об ипотеке». По мнению парламентария, это приведет к оптимизации порядка передачи в залог земельных участков, находящихся в общем долевом пользовании.
Правительство предлагает дополнить Земельный кодекс нормой, которая упростит государственный контроль при совершении сделок с правами на землю. В целях исключения дублирования этапов государственного контроля в части проверки законности сделки, законопроектом предлагается исключить обязательность нотариального удостоверения тех договоров о предоставлении земельных участков в пользование на правах аренды, которые заключаются с уполномоченными органами государственной власти.
Группа депутатов комитета по вопросам АПК предлагает внести изменения в закон «О системе государственной регистрации прав на домовладения, расположенные в сельских населенных пунктах ПМР, и сделок с ними».
Целью данного законопроекта является продление действия норм этого закона. Это позволит сохранить действующий на сегодняшний день упрощенный порядок признания права собственности на домовладения, расположенные в сельских населенных пунктах, до 1 января 2025 года. Тем самым сельчанам, чьи права на домовладения в настоящее время не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав, будет предоставлена возможность совершить данные действия путем признания права собственности на недвижимое имущество органом местной власти. Это, по мнению депутатов, будет стимулом для совершения указанных регистрационных действий, а также обеспечит учет большего количества объектов недвижимого имущества, которые являются объектом налогообложения.
Кроме этого, депутаты комитета по вопросам АПК выступили с инициативой внесения дополнения в закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами». Парламентарии предлагают снизить для хозяйствующих субъектов ставку платы за пользование водными ресурсами. На сегодняшний день она составляет 2,94 руб. за 1 кубометр воды и выше. Такие высокие расценки, по мнению депутатов, ведут не только к увеличению себестоимости выпускаемой продукции, но и в ряде случаев являются причиной «увода в тень» объекта налогообложения.
Депутаты Олег Леонтьев, Игорь Ярыч, Олег Баев, Иван Неделков также выступили с законодательной инициативой по внесению дополнения в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Его целью является оказание поддержки малым организациям строительной отрасли. Сегодня строительная организация, имея лицензию на один подвид деятельности, обязана содержать большой штат специалистов. Но на практике некоторые из них привлекаются к выполнению строительных работ либо на определенном их этапе либо в единичных случаях.
По мнению народных избранников, небольшие строительные организации не могут содержать расширенный штат сотрудников. В некоторых случаях существующие требования являются невыполнимыми по причине отсутствия или нехватки кадров, в особенности специалистов узкой специализации.
Представленным законопроектом предлагается установить, что организация, оказывающая услуги в сфере строительства, может привлекать специалистов соответствующего профиля для осуществления работ в заявленной сфере деятельности.
Решением президиума эти проекты законов будут включены в повестки дня ближайших пленарных заседаний Верховного Совета. vspmr.org