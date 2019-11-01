МИД ПМР прокомментировал высказывания об истории и перспективах урегулирования конфликта между Молдовой и Приднестровьем зампредседателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова.
В ходе видеомоста в пресс-центре «Sputnik Молдова» российский сенатор заявил, что молдо-приднестровский конфликт должны решать две стороны – Тирасполь и Кишинёв. Однако по мнению Джабарова, стороны должны договориться и создать страну «с единой границей со свободным перемещением товаров и грузов», сообщает novostipmr.com.
В то же время сенатор считает, что по этому вопросу нужно спросить мнение народа. Как отметил Джабаров, по обе стороны выросло новое поколение, которое, возможно, не знает о былых конфронтациях.
Комментируя высказывание сенатора, в МИД ПМР отметили, что вооружённая агрессия Молдовы в 1990-1992 годах унесла жизни более 800 приднестровцев. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на референдуме 2006 года приднестровцы выбрали путь независимости и единства с Российской Федерацией. Этот путь стал единственно возможным в условиях торпедирования Кишинёвом российских инициатив в урегулировании, разрушения международного переговорного механизма и экономической блокады, подчеркнули в МИД ПМР.
В дипломатическом ведомстве констатировали, что сегодня Молдова не только не выполняет взятые на себя обязательства, но и предпринимает новые ограничительные меры в отношении Приднестровья.
«Не секрет, что в последнее время ситуация в молдо-приднестровском урегулировании существенно ухудшилась по причине неисполнения Молдовой ранее достигнутых соглашений, отказа от подписания итогового протокола заседания формата «5+2» в Братиславе, а также из-за создания Кишинёвом новых проблем в банковской сфере, в области импорта товаров и в вопросах землепользования», - говорится в комментарии.
В министерстве выразили надежду, что внимание официальных лиц Российской Федерации к текущей ситуации в молдо-приднестровских отношениях будет способствовать решению комплекса текущих проблем, ограничивающих реализацию прав и интересов приднестровцев, в числе которых более 220 тысяч граждан России.
Во внешнеполитическом ведомстве приветствовали также понимание российским сенатором того факта, что в ПМР и РМ, живущих раздельно уже три десятилетия, выросли новые поколения граждан.
«Именно забота о будущих поколениях подтолкнула приднестровцев защищать свою свободу, бороться за законные права и самоопределение. Поэтому не может быть сомнений в том, что окончательную модель построения отношений с Молдовой должен определять приднестровский народ», - резюмировали в МИД ПМР.