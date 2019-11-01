Молдова отказала уже третьему по счёту приднестровскому предприятию в выдаче лицензии на импорт подакцизных товаров. Речь идёт о компании «ФишТорг». Недавно молдавский Victoriabank отказал ей ещё и в открытии счетов, сообщает novostipmr.com ссылаясь на ТСВ.
Напомним, что на Баварской конференции по мерам укрепления доверия между Приднестровьем и Молдовой представители сторон обсуждали банковскую проблему. О дискриминации приднестровских предприятий говорила эксперт ОБСЕ Ильзе Шустер. Она подтвердила наличие ограничений для приднестровских компаний и неадекватного взаимодействия между банковскими системами двух государств.
Тогда, по словам вице-премьера – министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника, стороны «пришли к промежуточному решению о создании более тесной системы коммуникаций, а также необходимости исключения ограничений и дискриминационных мер, нашедших отражение в постановлении Нацбанка Молдовы».
Однако банковское давление РМ на приднестровские предприятия продолжается. На прошлой неделе в Молдове сменилось правительство, и теперь не ясно, с кем дальше обсуждать проблемные вопросы.
«Мы проговорили весь прошлый месяц с коллегами с молдавской стороны. Очевидно, на будущих встречах мы опять начнём разговор сначала», - отметил Сергей Оболоник.