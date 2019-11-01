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Ещё одно приднестровское предприятие попало под банковское давление Молдовы

Ещё одно приднестровское предприятие попало под банковское давление Молдовы

Молдова отказала уже третьему по счёту приднестровскому предприятию в выдаче лицензии на импорт подакцизных товаров. Речь идёт о компании «ФишТорг». Недавно молдавский Victoriabank отказал ей ещё и в открытии счетов, сообщает novostipmr.com ссылаясь на ТСВ.

Напомним, что на Баварской конференции по мерам укрепления доверия между Приднестровьем и Молдовой представители сторон обсуждали банковскую проблему. О дискриминации приднестровских предприятий говорила эксперт ОБСЕ Ильзе Шустер. Она подтвердила наличие ограничений для приднестровских компаний и неадекватного взаимодействия между банковскими системами двух государств.

Тогда, по словам вице-премьера – министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника, стороны «пришли к промежуточному решению о создании более тесной системы коммуникаций, а также необходимости исключения ограничений и дискриминационных мер, нашедших отражение в постановлении Нацбанка Молдовы».

Однако банковское давление РМ на приднестровские предприятия продолжается. На прошлой неделе в Молдове сменилось правительство, и теперь не ясно, с кем дальше обсуждать проблемные вопросы.

«Мы проговорили весь прошлый месяц с коллегами с молдавской стороны. Очевидно, на будущих встречах мы опять начнём разговор сначала», - отметил Сергей Оболоник.
  • Сегодня, 07:43
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