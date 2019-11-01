Dnestr.TV

 
0

Премьер-министр РМ Ион Кику выступает за вывод иностранных войск с территории Молдовы

Премьер-министр РМ Ион Кику выступает за вывод иностранных войск с территории Молдовы

Премьер-министр РМ Ион Кику выступает за вывод иностранных войск с территории Молдовы. Об этом он сказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов после заседания кабинета министров.

"Более того, нам известно об инициативе России по началу утилизации складов боеприпасов Колбасна. Во время визита в Москву мы детально обсудим эту инициативу, чтобы рассмотреть технические моменты и начать переговоры с другими партнерами Молдовы для установления механизма быстрого и безопасного вывоза боеприпасов с нашей территории", - отметил премьер, передает point.md ссылаясь на infotag.md

По его словам, программа правительства предусматривает урегулирование приднестровского конфликта, а на заседании правительства был назначен генеральный секретарь правительства, который займется разработкой плана действий кабинета министров.

Кику подчеркнул также, что правительство хочет продолжить проекты по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.

point.md
  • Сегодня, 07:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Тираспольский "Шериф" досрочно стал чемпионом Молдовы ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • На 8 участках в Приднестровье зафиксирована нулевая явк ...
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Тираспольский "Шериф" досрочно стал чемпионом Молдовы ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна