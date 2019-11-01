Премьер-министр РМ Ион Кику выступает за вывод иностранных войск с территории Молдовы. Об этом он сказал во вторник, отвечая на вопросы журналистов после заседания кабинета министров.
"Более того, нам известно об инициативе России по началу утилизации складов боеприпасов Колбасна. Во время визита в Москву мы детально обсудим эту инициативу, чтобы рассмотреть технические моменты и начать переговоры с другими партнерами Молдовы для установления механизма быстрого и безопасного вывоза боеприпасов с нашей территории", - отметил премьер, передает point.md ссылаясь на infotag.md
По его словам, программа правительства предусматривает урегулирование приднестровского конфликта, а на заседании правительства был назначен генеральный секретарь правительства, который займется разработкой плана действий кабинета министров.
Кику подчеркнул также, что правительство хочет продолжить проекты по укреплению доверия между двумя берегами Днестра.