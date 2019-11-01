Как сообщается на сайте Министерства финансов ПМР, С 01 января 2020 года вступает в силу Закон ПМР от 27 июня 2019 года № 122-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 19-24), регламентирующий уплату налога с владельцев транспортных средств организациями, осуществляющими перевозку пассажиров, включая такси, которым физическими лицами предоставлены во временное владение и (или) пользование транспортные средства.
Так, в соответствии с подпунктом д) пункта 3 статьи 5 Закона ПМР «О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики» с учетом изменений, внесенных вышеуказанным законом, с 01 января 2020 года уплата налога с владельцев транспортных средств обозначенными организациями будет производиться до подачи заявлений о выдаче дополнительных свидетельств о регистрации транспортного средства в связи с предоставлением физическими лицами организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, включая такси, во временное владение и (или) пользование транспортных средств, а также расторжением указанных сделок.
Необходимо отметить, что исчисление и уплата налога с владельцев транспортных средств осуществляются исходя из годовой суммы налога и количества месяцев фактического использования (правопользования) транспортных средств, в случае если в течение финансового года плательщиками налога с владельцев транспортных средств совершаются:
а) реализация (списание) транспортного средства;
б) приобретение транспортного средства;
в) сдача (или получение) государственных номерных знаков транспортных средств на срок от 12 (двенадцати) до 36 (тридцати шести) месяцев при неиспользовании транспортных средств в финансово-хозяйственной деятельности организации;
г) сделки по получению от физических лиц транспортных средств во временное владение и (или) пользование либо прекращаются права в отношении предоставленных физическими лицами транспортных средств.
При этом начало периода фактического использования (правопользования) принимается с первого числа месяца, в котором совершено одно (или несколько) из вышеперечисленных действий.