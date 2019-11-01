Комментарий пресс-службы МИД ПМР Внимательно ознакомились с высказываниями об истории и перспективах урегулирования конфликта между Молдовой и Приднестровьем, озвученными заместителем председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимиром Джабаровым.
МИД Приднестровья приветствует рост интереса официальных лиц Российской Федерации к текущей ситуации в молдо-приднестровских отношениях и полагает, что такое внимание будет способствовать решению комплекса текущих проблем, ограничивающих реализацию прав и интересов приднестровцев, в числе которых более 220 тысяч граждан России, сообщается на сайте ведомства.
Убеждены в том, что достижение устойчивого и всеобъемлющего урегулирования конфликта возможно только на основе полноценного понимания основ его возникновения, учета многолетнего опыта переговорного процесса и специфики текущей ситуации. Стоит напомнить, что именно Приднестровье сразу же после вооруженной агрессии Молдовы, унесшей жизни более 800 человек, на законодательном уровне закрепило механизм поиска формы государственно-правового взаимодействия с Молдовой. Выбор в пользу независимости республики и единства с Российской Федерацией, сделанный народом Приднестровья на общереспубликанском референдуме 2006 года, стал единственно возможным в условиях торпедирования Кишиневом российских инициатив в урегулировании, разрушения международного переговорного механизма и экономической блокады.
Не секрет, что в последнее время ситуация в молдо-приднестровском урегулировании существенно ухудшилась по причине неисполнения Молдовой ранее достигнутых соглашений, отказа от подписания итогового протокола заседания формата «5+2» в Братиславе, а также из-за создания Кишиневом новых проблем в банковской сфере, в области импорта товаров и в вопросах землепользования.
Исходим из того, что не существует альтернативы диалогу в существующем международном формате и нет иных путей для улучшения жизни граждан кроме достижения и неукоснительного соблюдения конкретных решений.
Приветствуем понимание российским представителем того факта, что за почти три десятилетия выросли новые поколения граждан Молдовы и Приднестровья, живущие в условиях собственных раздельно существующих государств. Именно забота о будущих поколениях подтолкнула приднестровцев защищать свою свободу, бороться за законные права и самоопределение. Поэтому не может быть сомнений в том, что окончательную модель построения отношений с Молдовой должен определять приднестровский народ.