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В Сети появилось фото с Плахотнюком

В Сети появилось фото с Плахотнюком

Фото бывшего лидера ДПМ в Майами попало на ProTV.

Автор фото не дал более подробной информации, отметив лишь, что человек на фотографиях - это Влад Плахотнюк, и что фотография была сделана в Майами, передает noi.md.

Ранее депутат от блока ACUM Кирилл Моцпан опубликовал снимки, на которых изображен Влад Плахотнюк, и которые были сделаны в Майами. Моцпан утверждал, что получил фотографии с бывшим лидером ДПМ от проживающего в США молдаванина.

В Сети появилось фото с Плахотнюком

После отъезда из страны Влад Плахотнюк появился в публичном пространстве только посредством нескольких постов на своей странице в Faceboook, комментируя политическую ситуацию в стране. Бывший лидер ДПМ не отреагировал на опубликованные в социальных сетях снимки, где он в Майами.

В Сети появилось фото с Плахотнюком
noi.md
  • Сегодня, 19:43
  • DTV
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