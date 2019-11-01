Автор фото не дал более подробной информации, отметив лишь, что человек на фотографиях - это Влад Плахотнюк, и что фотография была сделана в Майами, передает noi.md.
Ранее депутат от блока ACUM Кирилл Моцпан опубликовал снимки, на которых изображен Влад Плахотнюк, и которые были сделаны в Майами. Моцпан утверждал, что получил фотографии с бывшим лидером ДПМ от проживающего в США молдаванина.
После отъезда из страны Влад Плахотнюк появился в публичном пространстве только посредством нескольких постов на своей странице в Faceboook, комментируя политическую ситуацию в стране. Бывший лидер ДПМ не отреагировал на опубликованные в социальных сетях снимки, где он в Майами.