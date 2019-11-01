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Медикам и учителям, у которых снизились зарплаты, выплатят компенсации

Медикам и учителям, у которых снизились зарплаты, выплатят компенсации

На совещании у премьер-министра Александра Мартынова с участием его заместителей, главы Тирасполя, начальников столичного и бендерского управлений народного образования говорили о выплатах зарплат работникам сфер здравоохранения и образования, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Правительства.

За прошедший месяц из-за вступления в силу поправок в закон о РУ МЗП (расчётный уровень минимальной заработной платы) у некоторых бюджетников (с более высокой нагрузкой) зарплаты выросли, у других, наоборот, уменьшились.

Чтобы не допустить снижения доходов граждан, было принято совместное решение Президента, Правительства и Верховного Совета выплатить гражданам компенсации.

По словам вице-премьера – министра здравоохранения Алексея Цуркана, недополученные суммы различны.

«Максимальная сумма, которая зафиксирована, – это не более 60–70 рублей. При этом мы говорим, что данная категория работников трудоустроена исключительно на одну ставку, не имеет никаких доплат, категорий, которые позволили бы ей выплатить больший размер», – пояснил Алексей Цуркан.

В декабре 570 медицинским работникам возместят потери в окладах за октябрь.

Изменения почувствовали и педагоги. У 1311 столичный учителей зарплаты увеличились. Тем же, у кого было зафиксировано снижение, уже выплатили компенсации за счёт премиального фонда. По словам начальника УНО Тирасполя Стеллы Бай, в целом сумма доплаты составила 25 тысяч рублей.

Компенсировали выпадающие доходы и 790 бендерским учителям. Ещё 680 работников системы образования получили зарплату в большем размере.

Аналогичным образом будет решён вопрос по другим городам и районам.

novostipmr.com
  • Сегодня, 19:48
  • DTV
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