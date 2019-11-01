23 ноября Республиканский онкологический диспансер проведёт День открытых дверей. По вопросам профилактики и диагностики визуальных форм рака жителей Тирасполя и близлежащих сёл проконсультируют специалисты центра.
Как сообщила главный онколог Министерства здравоохранения ПМР Алина Андреева, на приём можно будет попасть без направления и предварительной записи в порядке живой очереди, сообщает novostipmr.com.
«Будут работать четыре кабинета. Специально День открытых дверей решили провести в выходной, потому как в будние многие горожане работают, и попасть на обследование им сложно», - говорит онколог.
Она также подчеркнула, что в рамках подобных мероприятий стабильно 1-2 раза в год выявляются новые случаи рака.
«Если специалист на обследовании заметит необычные образования на коже, то выдаст бесплатное направление на дополнительное исследование: УЗИ, маммографию, дермоскопию и так далее», - сообщила Алина Андреева.
День открытых дверей начнется в 9:00 и продлится до 13:00. novostipmr.com