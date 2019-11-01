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В Бендерах создан штаб по борьбе со снежными заносами и гололедом

В Бендерах создан штаб по борьбе со снежными заносами и гололедом

В городе создан штаб по борьбе со снежными заносами и гололедом.
Эти и другие вопросы обсудили в ходе заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось в госадминистрации.

Как сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры, отделом по делам ГОиЧС по г. Бендеры до участников комиссии доведено Решение Главы Государственной администрации по ликвидации негативных последствий погодных условий в осенне-зимний период 2019-2020гг. В нормативно-правовом акте отражены вопросы обеспечения готовности сил и средств объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения; создания резерва дров; мест развертывания пунктов обогрева и временного размещения лиц без определенного места жительства, а также иных лиц, жизнь и здоровье которых подвергается опасности в связи с негативными последствиями погодных условий. Решением определены и вопросы организации комиссионного обследования технического состояния и готовности автотранспорта и инженерной техники.

Официально осенне-зимний период начинается с 15 ноября.

«В парке «КоммуналДорСервиса» 30 снегоуборочных машин, технически исправны 26 из них», - доложил директор предприятия «КоммуналДорСервис» Владимир Драненко.

Большие автомобили и миниагрегаты готовы отразить снежную атаку. На предприятии созданы 4 дежурные бригады, которые при необходимости выйдут на борьбу со стихией. Заготовлено более 80 тонн технической соли, дополнительно заказано еще около 200 тонн. Запасен и песок в достаточном количестве.

«Все инженерно-технические работники предприятия прошли необходимый инструктаж. В случае снегопада 65 дворников выйдут на уборку тротуаров. Сформированы бригады для расчистки кровель от наледи и снега. В достатке горюче-смазочные материалы, о запасе смеси из песка и соли тоже позаботились», - сообщил директор МУП «ЖЭУК г. Бендеры» Александр Голубнюк.

Приступят в случае надобности к борьбе со стихией в городских учреждениях спорта и культуры. Готовы к уборке прилегающей территории в детских садах и школах. Подсчитывают инвентарь, проводят инструктаж с сотрудниками. В школах проводят беседы на темы безопасного поведения зимой - на дорогах и замерзших водоемах.
При наступлении зимних холодов в Бендерах запланировано открытие 3 пунктов временного размещения граждан - в центре вытрезвления, станции юных туристов и городской больнице, а также двух стационарных пунктов обогрева - в зданиях железнодорожных вокзалов Бендер. Спасателями подготовлен передвижной пункт обогрева на базе автомобиля с высокой проходимостью.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 07:59
  • DTV
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