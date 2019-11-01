Популярное издание National Geographic выбрало 25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в 2020 году.
Уникальные маршруты распределили на несколько категорий: культура, города, природа и приключения, говорится на сайте National Geographic, передает korrespondent.net
При составлении списка самых интересных мест, главный офис работал со своими редакторами со всего мира.
"Кроме того, мы привлекли фотографов, писателей, исследователей и самых страстных путешественников, которые рассказали о важных местах, которые нужно увидеть и посетить в 2020 году", - поделился главный редактор журнала Джордж Стоун.
Так, в категории "культура" оказались: Астурия (Испания); провинция Гуйчжоу (Китай); храмовый комплекс Гебекли-Тепе (Турция); община Майя (Гватемалла); провинция Мендоса (Аргентина); скала Абу-Симбел (Египет).
Лучшие города для посещения в следующем году: Филадельфия, Пенсильвания (США); Тельч (Чехия); Форт Кочи, Керала (Индия); Мостар (Босния и Герцеговина); Парма (Италия); Пуэбла (Мексика). Любителям природы следует отправиться: архипелаг Иль де ла Мадлен, Квебек, (Канада); пустыня Калахари (Ботсвана); Беловежская пуща (Беларусь); Синий маршрут (Венгрия); Канарские острова (Испания); Мальдивы; национальный парк Гранд Каньон, Аризона (США). Тем, кто ищет приключения, необходимо побывать: Тасмания (Австралия); высокогорная дорога Гросглокнер (Австрия); туристический маршрут Уэльская дорога (Великобритания); Тохоку (Япония); полуостров Камчатка (Россия); национальный парк Закума (Чад).