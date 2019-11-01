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National Geographic назвал лучшие туристические места 2020 года

National Geographic назвал лучшие туристические места 2020 года

Популярное издание National Geographic выбрало 25 самых захватывающих мест на планете, которые стоит посетить в 2020 году.

Уникальные маршруты распределили на несколько категорий: культура, города, природа и приключения, говорится на сайте National Geographic, передает korrespondent.net

При составлении списка самых интересных мест, главный офис работал со своими редакторами со всего мира.

"Кроме того, мы привлекли фотографов, писателей, исследователей и самых страстных путешественников, которые рассказали о важных местах, которые нужно увидеть и посетить в 2020 году", - поделился главный редактор журнала Джордж Стоун.

Так, в категории "культура" оказались:
Астурия (Испания);
провинция Гуйчжоу (Китай);
храмовый комплекс Гебекли-Тепе (Турция);
община Майя (Гватемалла);
провинция Мендоса (Аргентина);
скала Абу-Симбел (Египет).

Лучшие города для посещения в следующем году:
Филадельфия, Пенсильвания (США);
Тельч (Чехия);
Форт Кочи, Керала (Индия);
Мостар (Босния и Герцеговина);
Парма (Италия);
Пуэбла (Мексика).

Любителям природы следует отправиться:
архипелаг Иль де ла Мадлен, Квебек, (Канада);
пустыня Калахари (Ботсвана);
Беловежская пуща (Беларусь);
Синий маршрут (Венгрия);
Канарские острова (Испания);
Мальдивы;
национальный парк Гранд Каньон, Аризона (США).

Тем, кто ищет приключения, необходимо побывать:
Тасмания (Австралия);
высокогорная дорога Гросглокнер (Австрия);
туристический маршрут Уэльская дорога (Великобритания);
Тохоку (Япония);
полуостров Камчатка (Россия);
национальный парк Закума (Чад).

korrespondent.net
  • Сегодня, 08:02
  • DTV
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