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Забота о старшем поколении

Забота о старшем поколении

Группа парламентариев Комитета по социальной политике, здравоохранению, труду, вопросам семьи и детства внесла на рассмотрение Верховного Совета ПМР изменения в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике». Законопроект подготовлен в целях уточнения положений данного закона в части разграничения полномочий Верховного Совета, Президента и Правительства ПМР в сфере установления доплат и надбавок к пенсиям, передает newspmr.com.

В частности, законопроектом предлагается предоставить право Верховному Совету устанавливать посредством принятия законодательных актов за счет средств республиканского бюджета доплаты к пенсиям, в соответствии с изменением прожиточного минимума и ростом заработной платы в республике, а также надбавки на уход к пенсиям одиноких пенсионеров, нуждающихся в посторонней помощи.

Президенту ПМР предлагается предоставить право принимать решения, направленные на установление за счет средств республиканского бюджета доплат ко всем видам государственных пенсий за выдающиеся достижения в труде и заслуги перед республикой в области государственной, общественной и хозяйственной деятельности, науки, культуры, народного образования, здравоохранения и спорта.

Также законопроектом предлагается сохранить за Правительством ПМР право принимать и иные решения, направленные на улучшение условий жизни пенсионеров, прежде всего менее обеспеченных, одиноких, малолетних, круглых сирот и инвалидов, участников войны и тружеников тыла за счет средств республиканского бюджета в соответствии с действующим законодательством Приднестровья.

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 08:08
  • DTV
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