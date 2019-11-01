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Додон заявил, что бежавший из Молдавии олигарх Плахотнюк вернется только в наручниках

Додон заявил, что бежавший из Молдавии олигарх Плахотнюк вернется только в наручниках

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией зависит от сотрудничества с внешними партнерами и от того, как быстро власти Молдавии будут продвигаться в реформе юстиции и назначении нового генпрокурора

Бежавший из Молдавии бывший лидер Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк может вернуться в страну только в наручниках. Об этом президент республики Игорь Додон заявил в среду в интервью телеканалу "Молдова 1", комментируя планы нового правительства премьера Иона Кику по реформе юстиции и борьбе с коррупцией, передает ТАСС.

"Ни одно из возбужденных дел по громким преступлениям, в том числе хищению из банковской системы, не будет закрыто, все расследования будут закончены, а виновные - ответят по закону. Это касается и Плахотнюка, который объявлен в международный розыск, и может вернуться в страну только в наручниках. Других вариантов нет", - сказал Додон, отметив что "рано или поздно это случится".

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией зависит от сотрудничества с внешними партнерами и от того, как быстро власти страны будут продвигаться в реформе юстиции и назначении нового генерального прокурора. Его избрание спровоцировало отставку правительства Майи Санду и распад правящей коалиции. Входившие в нее Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок "Acum" ("Сейчас") обвинили друг друга во вмешательстве в процесс отбора кандидатов.

В июне Acum и поддерживающие президента социалисты объединились против Демпартии во главе с Плахотнюком, которого они обвинили в коррупции и узурпации власти. Демократы уходить в оппозицию отказались, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, олигарх бежал за границу, где объявил об уходе как из партии, так и из политики.

Новые власти Молдавии возбудили против него уголовные дела и объявили в международный розыск. В России против Плахотнюка также возбужден ряд уголовных дел по обвинению в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями Басманного и Тверского судов Москвы он заочно арестован.
tass.ru
  • Сегодня, 08:10
  • DTV
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