Dnestr.TV

 
0

У самолета Зеленского отказал двигатель

У самолета Зеленского отказал двигатель


Глава Украины Владимир Зеленский должен был срочно прибыть с незапланированным визитом в город Очаков, где на причале его ожидали военные и прибывшие украинские корабли которые были переданы РФ.

Президент планировал вылетать из города Чугуева что в Харьковской области, и около 21-00 прибить в порт Очакова на месте, передает ua-stena.info.

Но случилась неожиданная ситуация, в президентского самолете отказал двигатель. Также было сообщено что неисправность обнаружили перед самым вылетом.
После этого ЧП приняли решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из столицы был выслан уже запасной самолет.

Как сообщает источник Владимиру Зеленскому был предложен военный самолет. Но президент и охрана выразили опасение к своей безопасности, отказавшись лететь на этом борту.

Как мы сообщали ранее сегодня в порт Очакова прибыли освобождены Россией корабли. Туда немедленно вылетает Зеленский

ua-stena.info
  • Сегодня, 08:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Зарплаты по 30 тысяч леев: кто их может получать в Молд ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Зарплаты по 30 тысяч леев: кто их может получать в Молд ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна