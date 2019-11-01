Глава Украины Владимир Зеленский должен был срочно прибыть с незапланированным визитом в город Очаков, где на причале его ожидали военные и прибывшие украинские корабли которые были переданы РФ.
Президент планировал вылетать из города Чугуева что в Харьковской области, и около 21-00 прибить в порт Очакова на месте, передает ua-stena.info.
Но случилась неожиданная ситуация, в президентского самолете отказал двигатель. Также было сообщено что неисправность обнаружили перед самым вылетом. После этого ЧП приняли решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из столицы был выслан уже запасной самолет.
Как сообщает источник Владимиру Зеленскому был предложен военный самолет. Но президент и охрана выразили опасение к своей безопасности, отказавшись лететь на этом борту.
Как мы сообщали ранее сегодня в порт Очакова прибыли освобождены Россией корабли. Туда немедленно вылетает Зеленский