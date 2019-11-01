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В Молдове изымают из продажи партию детского питания

В Молдове изымают из продажи партию детского питания

Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах (RASFF) проинформировала об опасности детского питания, которое поступило в торговые сети Молдовы, пишет Point.

Учреждение получило уведомление через Систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов, после того, как в ЕС был выявлен высокий уровень опасности для общественного здоровья.

Опасным продуктом является «Гомогенизированное пюре из тунца с овощами и картофелем», предназначенное для кормления детей от четырех месяцев, импортируемое из Чехии.

Детское питание с мышьяком и ртутью экспортировали из Чешской Республики, производитель - "Slovacka Fruta a.s.". На Украине также изымают данный товар из продажи. Фруктовое пюре с медью поступило в украинскую компанию "Гранде Дольче" из Франции, там его производит компания "Boiron Freres SAS".

Инспекторы муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Кишинева провели проверку на складе, где обнаружили 480 банок с данным продуктом. Из этой партии были взяты образцы, которые после лабораторного анализа показали несоответствие продукта нормативам.

Реализация этого вида детского питания была остановлена, начата процедура изъятия из продажи данного продукта.

point.md
  • Вчера, 18:14
  • DTV
  • Просмотров: 18
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