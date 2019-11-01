Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах (RASFF) проинформировала об опасности детского питания, которое поступило в торговые сети Молдовы, пишет Point.
Учреждение получило уведомление через Систему быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов, после того, как в ЕС был выявлен высокий уровень опасности для общественного здоровья.
Опасным продуктом является «Гомогенизированное пюре из тунца с овощами и картофелем», предназначенное для кормления детей от четырех месяцев, импортируемое из Чехии.
Детское питание с мышьяком и ртутью экспортировали из Чешской Республики, производитель - "Slovacka Fruta a.s.". На Украине также изымают данный товар из продажи. Фруктовое пюре с медью поступило в украинскую компанию "Гранде Дольче" из Франции, там его производит компания "Boiron Freres SAS".
Инспекторы муниципального управления по безопасности пищевых продуктов Кишинева провели проверку на складе, где обнаружили 480 банок с данным продуктом. Из этой партии были взяты образцы, которые после лабораторного анализа показали несоответствие продукта нормативам.
Реализация этого вида детского питания была остановлена, начата процедура изъятия из продажи данного продукта.