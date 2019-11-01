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ОКК провела инспекцию миротворческих постов

ОКК провела инспекцию миротворческих постов

Сегодня Объединённая контрольная комиссия произвела объезд постов Совместных миротворческих сил. На этот раз представители трёх делегаций (Россия, Молдова, Приднестровье) и наблюдатели (Украина, ОБСЕ) проинспектировали 3 поста на южном участке Зоны безопасности.

Как сообщают novostipmr.com, представители руководящего органа миротворческой операции ознакомились с условиями, в которых несут службу военнослужащие. Особое внимание гостей было приковано к слаженности и взаимодействию боевых расчетов.

«Данные посты готовы к несению службы в зимний период. Мы проверили боеготовность военнослужащих, несущих службу на постах. Приятно, что созданы условия для несения службы. В целом ОКК признала эту работу удовлетворительной», - подвел итоги мониторинга сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

В ближайшее время представители Объединённого военного командования посетят с инспекцией миротворческие посты на всех участках Зоны безопасности.
novostipmr.com
  • Вчера, 18:19
  • DTV
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