Сегодня Объединённая контрольная комиссия произвела объезд постов Совместных миротворческих сил. На этот раз представители трёх делегаций (Россия, Молдова, Приднестровье) и наблюдатели (Украина, ОБСЕ) проинспектировали 3 поста на южном участке Зоны безопасности.
Как сообщают novostipmr.com, представители руководящего органа миротворческой операции ознакомились с условиями, в которых несут службу военнослужащие. Особое внимание гостей было приковано к слаженности и взаимодействию боевых расчетов.
«Данные посты готовы к несению службы в зимний период. Мы проверили боеготовность военнослужащих, несущих службу на постах. Приятно, что созданы условия для несения службы. В целом ОКК признала эту работу удовлетворительной», - подвел итоги мониторинга сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
В ближайшее время представители Объединённого военного командования посетят с инспекцией миротворческие посты на всех участках Зоны безопасности. novostipmr.com