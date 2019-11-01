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Додон: Надеюсь, что в следующем году Владимир Путин совершит официальный визит в Молдову (ВИДЕО)

Додон: Надеюсь, что в следующем году Владимир Путин совершит официальный визит в Молдову (ВИДЕО)

Глава государства РМ надеется, что в самое ближайшее время состоится официальный визит Президента РФ Владимира Путина в Республику Молдова. Об этом он заявил в интервью порталу Unimedia.

– У меня было два официальных визита и несколько рабочих визитов в РФ. Очень хочу, и я выступил с этим приглашением, чтобы Владимир Путин совершил официальный визит в Молдову в следующем году, – сказал Додон.

Глава государства также рассказал, что до конца этого года встретится с Владимиром Путиным – молдавский президент приглашен и поедет 20 декабря на неформальную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.



aif.md
  • Вчера, 18:21
  • DTV
  • Просмотров: 23
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