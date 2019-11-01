Dnestr.TV

 
0

В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Делфи под флагом Молдовы.

Танкер Delfi под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе, сообщаетkorrespondent.net ссылаясь на издание Думская в пятницу, 22 ноября.

Отмечается, что, судно изначально находилось в акватории порта Южный. Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Спасатели и частный буксир пытаются эвакуировать экипаж судна, однако им мешает шторм. На данный момент в регионе волны высотой 2,3 м, а также ветер скоростью 12 м/с.

Точное количество человек на борту танкера неизвестно, предположительно, от трех до 15 членов экипажа.

Длина Delfi 60 метров, ширина – 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Напомним, 4 ноября были захвачены в заложники четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle неустановленными вооруженными лицами у берегов Того.

korrespondent.net
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Зарплаты по 30 тысяч леев: кто их может получать в Молд ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Газовый вопрос: Санду о транзите, альтернативных путях ...
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Новое в законодательстве
  • Радиация под Одессой: названа причина
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Зарплаты по 30 тысяч леев: кто их может получать в Молд ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна