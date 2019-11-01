Глава Правительства совместно со своими заместителями – руководителями финансово-экономического блока Правительства встретились с руководителями предприятий ЖКХ. Цель – обсудить исполнение инвестпрограмм этого года и обсудить планы на будущий. Еще один важный аспект – кадровая политика на предприятиях, сообщает gov-pmr.org.
Обращаясь к собравшимся, Глава Правительства напомнил, что долгое время государство поддерживало население за счет предприятий – низкие тарифы на носители не давали возможность развиваться предприятиям, вкладывать в инфраструктуру и в развитие кадрового потенциала. Однако в начале этого года такая возможность появилась – за население предприятиям теперь платит государство, покрывая из госказны разрыв между существующими и экономически обоснованными тарифами на энергоносители.
«Межтарифная разница впервые начала финансироваться за счет средств бюджета. Государство начало осуществлять социальную политику за счет госфинансов, а не за счет средств предприятий. На мой взгляд, это важный ключевой поворот – то, что изыскали возможности начать финансировать, хоть и в небольшом проценте, задолженность и льготы, которые предоставляются населению. Цель в том, чтобы нарастить денежный поток и направить средства на финансирование программ», – сказал Александр Мартынов.
Благодаря финансированию межтарифной разницы инвестпрограммы предприятий значительно увеличились. Так, инвестиционные программы предприятий сферы жкх в 2017 году составили 46,7 млн руб., то к 2019 году они выросли в 4,5 раза.
Так, из утвержденной инвестпрограммы на 100 млн рублей ГУП «ГК ДнестрЭнерго» выполнило практически все мероприятия приоритетной программы (на сумму в 60 млн рублей). За счет межтарифной разницы смогли исполнить мероприятия первого приоритета. Как говорит и.о. генерального директора – это самое важное, без чего невозможно поддерживать снабжение граждан. Однако многое из существующего оборудования на предприятии нужно менять. Так, свыше 13% подстанций отслужили более 50 лет. Необходима замена силовых подстанций, трансформаторов и другого оборудования. По словам Андрея Гицмана, если в будущем ситуация с финансированием останется такой же, как в этом году – обновить необходимое будет реально в течение ближайших лет.
«Инвестиционная программа 2020 года также направлена на поддержание в работоспособном состоянии основного оборудования, зданий и сооружений путем проведения капитальных ремонтов, реконструкций и модернизации. Программа сформирована из расчёта полной амортизации и составляет 91,6 млн. руб. ПМР», – сказал и.о. генерального директора.
Похожая ситуация и на ЕРЭС. В этом году смогли исполнить инвестпрограмму на 62 млн рублей. Здесь не только меняли отслужившие срок службы ЛЭП, но и прокладывали новые. Благодаря средствам из межтарифной разницы сняли напряженную ситуацию в нескольких селах Слободзейского района. Так, в поселке Красное из-за старых ЛЭП напряжение в домах было низким – проложили новые воздушные сети. На средства из того же источника закупили спецтехнику, чтобы быстрее ликвидировать аварии.
«Раньше на инвестиционные программы ничего не оставалось, и в итоге износ сетей стал критическим – более 80%. И только в 2018 году удалось выйти из «красной зоны» по износу оборудования. Инвестпрограмма 2019 года позволила выполнить реконструкции во многих населённых пунктах – Копанка, Терновка, Красное», – рассказал генеральный директор ГУП «ЕРЭС» Василий Сырбу.
Директор уверен, без средств межтарифной разницы в будущем году предприятие в полном объеме не выполнит программу минимум, речи о закупке нового оборудования или техники для ремонта также быть не может.
Что касается других предприятий сферы ЖКХ, то Тирастеплоэнерго в этом году в рамках инвестпрограммы смогло проложить новые тепловые сети, закупило новое и модернизировало старое котельное оборудование. Благодаря серьезной поддержке государства, особенно в этом году, из критического уровня аварийности смогли выйти к достаточному рабочему ресурсу.
«Меры, которые приняты в этом году, и реализация инвестпрограммы этого года привели нас к показателям, где Тирасполь ушел за приемлемый рабочий ресурс, Григориополь поднялся к рабочему ресурсу благодаря ремонту, а также основные города подошли к достаточно рабочему ресурсу», – отметил Олег Ищенко.
Программа 2019 года водоснабжающей организации сформирована из основных приоритетных мероприятий отрасли во всех регионах республики, и составляет 74 объекта общей стоимостью 41,7 млн. руб. Уже выполнено 80% от запланированного.
«Благодаря беспрецедентной поддержке государства в 2019 году заменено порядка 29 км сетей водоснабжения и 4,5 км сетей водоотведения. Основной акцент инвестпрограммы 2019 года сделан на реконструкцию и замену изношенных водопроводных и канализационных сетей. Ежегодное плановое освоение инвестиционных программ позволит обеспечить граждан качественной питьевой водой и наладить работу предприятия в плановом режиме», – рассказал генеральный директор ГУП «Водоснабжение и водоотведение» Александр Горица.
Кадры
Что касается кадрового потенциала, здесь руководители предприятий сходятся во мнении – если уже в будущем году не будет поднята заработная плата их сотрудникам, то инвестиционные программы предприятий исполнять будет некому. К примеру, только из ЕРЭС в этом году уволилось порядка 140 специалистов, 100 из них – это рабочие. Тирастеплоэнерго ежегодно теряет более 12% квалифицированных специалистов. Похожая ситуация и на всех остальных предприятиях ЖКХ.
«Повышение заработной платы – это основное. Второе – это предоставление различных социальных условий для проживания – кредиты на жилье, инфраструктура. Она в последнее время улучшается темпами высокими. А также возможность обучения персонала», – именно так, по мнению и.о. гендиректора ГУП «ГК ДнестрЭнерго», можно спасти ситуацию.
Приостановить отток кадров планируют уже в следующем году. Так, повышение заработной платы предприятия предусмотрели за счет тарифов. Они, к слову для населения не изменятся. На помощь придет государство, оплатив данное повышение
«Общая задача, то чего ждут граждане, – качественное предоставление коммунальных услуг. Что для этого надо – оборудование, инфраструктура, сети, но, прежде всего, необходимы квалифицированные кадры. Мы не можем постоянно строить свою работу на энтузиазме и самоотверженности», – завершая встречу, обозначил Премьер.
Александр Мартынов также акцентировал внимание на том, что в будущем году планируется движение в том же направлении.