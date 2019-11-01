Игорь Додон говорит, что он является смертельным врагом для Влада Плахотнюка и хороших отношений между ними никогда не было.
Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью для unimedia.info, передает point.md
"Я думаю, что я - враг номер один Влада Плахотнюка... Никаких отношений между Додоном и Плахотнюком быть не может. Отношения между Плахотнюком и другими, Нэстасе, Майей Санду, могут быть. Они могут найти общие интересы на теме борьбы с Додоном. Я говорю вам кое-что впервые: когда стало ясно, что правительство Санду падет и что будет правительство меньшинства, некоторые депутаты от блока ACUM сказали депутатам ПСРМ, что "вы понимаете, что у нас есть некоторые предписания от Плахотнюка, и если Додон примет решение, мы их применим". Они пытались меня шантажировать, применяя методы Плахотнюка", - рассказал Додон.
Глава государства добавил, что у него нет тем для обсуждения с бывшим демократическим лидером, кроме одной: "Только явка с повинной и вместо 30 лет получить 20, или сколько там в соответствии с материалами дела. Другой темы для обсуждения быть не может. Однако я не исключаю, что он может найти общие интересы с правыми в борьбе против меня. Время покажет".