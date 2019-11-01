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Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Началась эвакуация экипажа танкера «Делфи», который терпит бедствие на одесском пляже Дельфин.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Думской».

На берег вытащили двоих членов экипажа — старшего механика и матроса. Капитан зачем-то зажег дымовую шашку.

Сначала для эвакуации пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но помешали волны, и водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь.


ОБНОВЛЕНО В 14:30. Водолазы вытащили на берег капитана тонущего судна.


ОБНОВЛЕНО В 14:50. Спасенным морякам оказывают медицинскую помощь. Капитан в самом плохом состоянии. Его вытаскивали на берег два водолаза.

Ранее сообщалось, 60-метровый танкер Delfi попал в шторм. Судно находилось в акватории порта «Южный», но его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, передает 7kanal.com.ua

Из порта на спасение вышли катера и большой частный буксир. На борту находилось не менее 15 человек.

Сегодня, 22 ноября, ситуацию взял под личный контроль глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Что было известно:

— На борту находятся трое членов экипажа. Все граждане Украины.

— На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области.

— На танкере закончилось топливо, есть проблемы с электричеством.

— По предварительным данным, судно кормой село на мель. Дрейф приостановился.

— Экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна. Они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи.

— С судовладельцем связаться невозможно. По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться.

— Спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий.

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)

dumskaya.net 7kanal.com.ua
  • Сегодня, 14:56
  • DTV
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