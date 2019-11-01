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Водолазы эвакуировали экипаж тонущего танкера: все моряки уже на берегу (обновлено, фото)
Началась эвакуация экипажа танкера «Делфи», который терпит бедствие на одесском пляже Дельфин.
Об этом с места событий сообщает корреспондент «Думской».
На берег вытащили двоих членов экипажа — старшего механика и матроса. Капитан зачем-то зажег дымовую шашку.
Сначала для эвакуации пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но помешали волны, и водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь.
ОБНОВЛЕНО В 14:30. Водолазы вытащили на берег капитана тонущего судна.
ОБНОВЛЕНО В 14:50. Спасенным морякам оказывают медицинскую помощь. Капитан в самом плохом состоянии. Его вытаскивали на берег два водолаза.
Ранее сообщалось, 60-метровый танкер Delfi попал в шторм. Судно находилось в акватории порта «Южный», но его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы, передает 7kanal.com.ua
Из порта на спасение вышли катера и большой частный буксир. На борту находилось не менее 15 человек.
Сегодня, 22 ноября, ситуацию взял под личный контроль глава Одесской ОГА Максим Куцый.
Что было известно:
— На борту находятся трое членов экипажа. Все граждане Украины.
— На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области.
— На танкере закончилось топливо, есть проблемы с электричеством.
— По предварительным данным, судно кормой село на мель. Дрейф приостановился.
— Экипаж отказывается подать сигнал SOS и эвакуироваться с судна. Они ждут разрешения от судовладельца и отказываются от любой помощи.
— С судовладельцем связаться невозможно. По данным капитана Одесского порта, судовладелец запрещает морякам эвакуироваться.
— Спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий.
dumskaya.net 7kanal.com.ua
- Сегодня, 14:56
- DTV
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