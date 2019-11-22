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Додон обсудил проблемы экономических агентов из приднестровского региона

Додон обсудил проблемы экономических агентов из приднестровского региона

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочее заседание с целью прояснить ситуацию, связанную с деятельностью экономических агентов из Приднестровского региона в контексте их взаимоотношений с коммерческими банками страны. В частности, речь идет об открытии ими расчетных счетов, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу главы государства РМ.

Участники встречи подчеркнули необходимость приложить все усилия, чтобы найти приемлемое решение данной проблемы в ближайшей перспективе и обеспечить равный подход коммерческих банков в их работе с экономическими агентами, легально зарегистрированными в Республике Молдова.

В работе заседания приняли участие вице-председатель Национального банка Молдовы Ион Стурзу, вице-премьер, министр финансов Серджиу Пушкуцэ, бывший председатель Национального банка Молдовы Леонид Талмач.

moldpres.md
  • Сегодня, 19:29
  • DTV
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