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В Правительстве рассказали, как идёт работа по созданию рабочих мест и сохранению кадров

В Правительстве рассказали, как идёт работа по созданию рабочих мест и сохранению кадров


О реализации дорожной карты по созданию рабочих мест говорили сегодня на заседании Правительства. Что было сделано в этом направлении во II-ом и III-ем квартале, рассказала первый заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко.

Напомним: дорожная карта затрагивает различные направления, за которые отвечают разные ведомства. Так, Минсоцзащиты разработало прогноз потребности в трудовых ресурсах на ближайшие годы и подготовило правовую базу для создания единой системы учёта кадров по всей республике, сообщает novostipmr.com.

Одновременно были разработаны несколько законопроектов, нацеленных на стимулирование создания новых рабочих мест. К примеру, закон, устанавливающий пониженную ставку единого социального налога, начисляемого в пользу работников, трудоустроенных по направлению служб занятости. Или закон об обязательном лицензировании кадровых агентств, предлагающих работу за рубежом.

Министерство просвещения дорабатывает документы, которые отрегулируют порядок распределения и направления на работу выпускников-бюджетников.

«Также ведётся работа по обучению по образовательным программам профподготовки и дополнительным образовательным программам. Реализуются программы «Молодёжная практика», «Стажёр» и «Шанс». Проведены ярмарки вакантных мест, которые всего посетили 5 858 человек за 9 месяцев. В каждом городе и районе в них участвовало от 10 до 22 предприятий и от 13 до 20 учебных учреждений», – отметила Алевтина Слинченко.

Уже готов закон о поддержке молодых семей, ведётся работа по проекту программы доступного жилья, а также по обязательству предприятий создавать льготные условия труда для молодых специалистов. В стадии обсуждения предоставление отсрочки от службы в армии молодым специалистам.

В Агентстве по инвестициям находится 4 проекта по импортозамещению, 17 готовятся к реализации. Функционирует бизнес-школа. В рамках Фонда развития предпринимательства предусмотрено на её финансирование выделить более 430 тысяч рублей. За май-август заявки на обучение там поступили от 184 предпринимателей, половина уже прошла его на безвозмездной основе за счёт средств бюджета.

«В целом дорожная карта состоит из 31 мероприятия. 4 из которых выполнены в полном объёме, по 25 ещё ведётся работа либо подготовлены проекты, которые будут рассматриваться в Верховном Совете. Дорожная карта рассчитана на 2019-20 годы», – пояснила первый замминистра.

Меж тем следующий год будет ещё более продуктивным в этом отношении. Увеличению числа вакансий прямо или косвенно поспособствует ряд проектов, инициированных Правительством и заложенных в бюджет-2020.

«Это и продолжение работы Фонда капвложений, который с одной стороны решает вопрос с инфраструктурой, а с другой является драйвером роста строительной отрасли и создания дополнительных рабочих мест. Также в следующем году мы предлагаем расширить действие Фонда поддержки и развития предпринимательства за счёт введения грантовой поддержки для тех, кто начинает свой бизнес или развивает его, создавая рабочие места. Планируется продолжение работы школы предпринимателей, чтобы мотивировать молодых людей закрепиться в Приднестровье», – пояснил глава Правительства Александр Мартынов.

Премьер отметил: рабочие места важно не только создавать, но и сохранять. Ключевых моментов, которые способствуют закреплению специалистов, два – это зарплата и жильё. При низких жалованьях и недоступном жилье решить кадровый вопрос будет очень сложно.

«Создавая рабочие места, мы не можем обеспечить их наполнение. Один из ключевых вопросов – жилищный, решение которого является­ одним из основных пунктов Стратегии развития ПМР. Ели эта проблема не будет решена, то говорить о рабочих местах, о том, чтобы молодёжь не покидала республику, будет довольно затруднительно. В 2020 году в рамках закона о бюджете Правительство предложило создать Фонд поддержки и развития молодых семей. Первые лимиты, которые там заложены, планируется направить именно на субсидирование покупки жилья молодыми специалистами», – отметил премьер.

Как надеются в Правительстве, совокупное действие всех этих мер поможет активизировать процесс создания новых рабочих мест и заполнения уже существующих.

novostipmr.com
  • Сегодня, 19:51
  • DTV
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