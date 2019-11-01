В период с 15 по 21 ноября на территории ПМР зарегистрировано 209 заявлений и сообщений о преступлениях. По 157 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период зафиксировано одно изнасилование (подозреваемый установлен), 41 кража (19 раскрыты по горячим следам), одно вымогательство (раскрыто), выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (по всем фактам установлены подозреваемые лица), сообщает пресс-служба МВД ПМР. Сотрудниками органов внутренних дел были разысканы 32 человека, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны 13 госдолжников, один неплательщик алиментов и два человека, обвиняемых в совершении преступлений.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю выявлено 1061 нарушение Правил дорожного движения. Отстранены от управления 22 водителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения. В Тирасполе и Бендерах выявлено по шесть таких нарушителей, Рыбницком районе – три, Слободзейском, Дубоссарском, Каменском районах – по два, Григориопольском – один.
С 15 по 21 ноября на территории республики зарегистрировано восемь пожаров. По два пожара зафиксировано в г. Тирасполь и на территории обслуживания г. Бендеры (в Бендерах и Парканах), по одному возгоранию в Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице и на территории Слободзейского района (с. Глиное). Погибших нет. Один человек получил травмы (причина – неосторожность при курении). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 28 административных протоколов. mvdpmr.org