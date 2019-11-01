Согласно данным Национального бюро статистики РМ через туристические агентства и туроператоров за январь-сентябрь 2019 года 270,3 тыс. туристов отправились за границу. Это на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года, nokta.md.
Большинство жителей Республики Молдова выехали за границу на отдых и с рекреационно-досуговыми целями (98,5%).
Они предпочитали путешествовать в основном в:
Турцию (34,2% от общего количества за рубежом),
Болгарию (30,8%),
Румынию (11,1%),
Грецию (7,0%),
Египет (5,9%),
Украину (3,6%),
Италию, Венгрию и Черногорию (0,9% каждая),
Испанию (0,8%),
Объединенные Арабские Эмираты,
Чехию (0,4%),
Россию и Францию (0,3%),
Германию,
Израиль и Китай (0,2%),
Кипр, Мальдивы, Польшу, Португалию и Хорватию (0,1%).
Количество выехавших за рубеж туристов и туристов, участвующих во внутреннем туризме, в январе-сентябре 2019 года составило 33,3 тысячи, увеличившись на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Перемещение жителей Республики Молдова внутри страны, в туристических целях, было организовано, в частности, туристическими агентствами и туроператорами в муниципии Кишинэу (54,9%), регионах развития Centru (23,4%) и на юге (21,6%).