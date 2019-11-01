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Названы популярные у молдавских туристов страны

Названы популярные у молдавских туристов страны

Согласно данным Национального бюро статистики РМ через туристические агентства и туроператоров за январь-сентябрь 2019 года 270,3 тыс. туристов отправились за границу. Это на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года, nokta.md.

Названы популярные у молдавских туристов страны

Большинство жителей Республики Молдова выехали за границу на отдых и с рекреационно-досуговыми целями (98,5%).

Они предпочитали путешествовать в основном в:


Турцию (34,2% от общего количества за рубежом),

Болгарию (30,8%),

Румынию (11,1%),

Грецию (7,0%),

Египет (5,9%),

Украину (3,6%),

Италию, Венгрию и Черногорию (0,9% каждая),

Испанию (0,8%),

Объединенные Арабские Эмираты,

Чехию (0,4%),

Россию и Францию (0,3%),

Германию,

Израиль и Китай (0,2%),

Кипр, Мальдивы, Польшу, Португалию и Хорватию (0,1%).

Количество выехавших за рубеж туристов и туристов, участвующих во внутреннем туризме, в январе-сентябре 2019 года составило 33,3 тысячи, увеличившись на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Перемещение жителей Республики Молдова внутри страны, в туристических целях, было организовано, в частности, туристическими агентствами и туроператорами в муниципии Кишинэу (54,9%), регионах развития Centru (23,4%) и на юге (21,6%).

nokta

  • Сегодня, 14:56
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