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Следите за небом! Редкое астрономическое явление можно будет увидеть и в Молдове

Следите за небом! Редкое астрономическое явление можно будет увидеть и в Молдове

В эти выходные желающие могут полюбоваться Венерой и Юпитером во время их второго и самого впечатляющего сближения в этом году.

Две светящиеся планеты будут проходить очень близко друг к другу, со стороны это будет выглядеть так, словно они вот-вот столкнутся, по данным Forbes, передает noi.md
В то время как Юпитер в четыре раза больше Венеры, последняя светит в 12 раз мощнее с 12 по 26 ноября, а самое впечатляющее планетное представление состоится в эти выходные.

Для тех, кто живет в северном полушарии, это явление будет лучше всего наблюдать через 45 минут после захода солнца 24 ноября 2019 года, когда Венера и Юпитер окажутся очень близко друг к другу чуть выше горизонта с юго-западного направления.

noi.md
  • Сегодня, 09:48
  • DTV
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