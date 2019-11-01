В эти выходные желающие могут полюбоваться Венерой и Юпитером во время их второго и самого впечатляющего сближения в этом году.
Две светящиеся планеты будут проходить очень близко друг к другу, со стороны это будет выглядеть так, словно они вот-вот столкнутся, по данным Forbes, передает noi.md В то время как Юпитер в четыре раза больше Венеры, последняя светит в 12 раз мощнее с 12 по 26 ноября, а самое впечатляющее планетное представление состоится в эти выходные.
Для тех, кто живет в северном полушарии, это явление будет лучше всего наблюдать через 45 минут после захода солнца 24 ноября 2019 года, когда Венера и Юпитер окажутся очень близко друг к другу чуть выше горизонта с юго-западного направления.