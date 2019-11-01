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Два гребца из ПМР попали в десятку сильнейших молодых байдарочников России

Два гребца из ПМР попали в десятку сильнейших молодых байдарочников России

В Краснодаре проходили соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров. Участвовали в них команды из 29 российских регионов. На старт вышли 130 спортсменов.

В программе были только гонки одиночников, сообщает novostipmr.comссылаясь на Радио 1.

Бронзовым призёром на дистанции 5 км стал воспитанник тираспольской школы гребли 16-летний Андрей Ласкорунский. Ещё один 17-летний тираспольчанин Даниил Ветров финишировал четвёртым в заезде на 2 км.

Эти соревнования – первый этап отбора в юниорскую сборную России. Лучшие попадут в команду для подготовки к первенствам Европы и мира следующего года.

В эти выходные Краснодар принимает Кубок России. Это последний старт года для российских гребцов. В турнире принимает участие тираспольчанка Алёна Вербина. Она выступает за команду Москвы.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:51
  • DTV
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