В Краснодаре проходили соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров. Участвовали в них команды из 29 российских регионов. На старт вышли 130 спортсменов.
В программе были только гонки одиночников, сообщает novostipmr.comссылаясь на Радио 1.
Бронзовым призёром на дистанции 5 км стал воспитанник тираспольской школы гребли 16-летний Андрей Ласкорунский. Ещё один 17-летний тираспольчанин Даниил Ветров финишировал четвёртым в заезде на 2 км.
Эти соревнования – первый этап отбора в юниорскую сборную России. Лучшие попадут в команду для подготовки к первенствам Европы и мира следующего года.
В эти выходные Краснодар принимает Кубок России. Это последний старт года для российских гребцов. В турнире принимает участие тираспольчанка Алёна Вербина. Она выступает за команду Москвы. novostipmr.com