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В Приднестровье пройдёт операция «Внимание: велосипедист!»

В Приднестровье пройдёт операция «Внимание: велосипедист!»

В последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с участием двухколёсного транспорта. Только за последнюю неделю в таких ДТП пострадали три человека. Аварии произошли в городах Каменка, Рыбница и Тирасполь. Ещё одно подобное происшествие было в с. Парканы, к счастью, велосипедист отделался лишь ушибами, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

В целях профилактики таких ДТП с 25 ноября по всей республике пройдёт операция «Внимание: велосипедист!». Под особым контролем на следующей неделе будут велосипедисты в состоянии опьянения, двухколёсный транспорт без катафотов и не оборудованный фонарями. Также будет обращено внимание на детей и подростков, которые должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

В Госавтоинспекции говорят, с начала года в дорожно-транспортных происшествиях травмы различной степени тяжести получили десять человек, управлявших велосипедами, один погиб. По вине владельцев двухколёсного транспорта произошло четыре аварии.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
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