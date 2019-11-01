Dnestr.TV

 
0

Игорь Додон опроверг сообщения о том, что он обсуждает с Россией концепцию приднестровского урегулирования

Игорь Додон опроверг сообщения о том, что он обсуждает с Россией концепцию приднестровского урегулирования

Президент РМ Игорь Додон опроверг сообщения о том, что он обсуждает с Россией концепцию приднестровского урегулирования. Как передает агентство «ИНФОТАГ», накануне вечером в эфире телеканала PROTV-Chisinau он заявил, что в нынешней политической ситуации сложно говорить о такое концепции.

«Никаких тайных переговоров нет. Тема федерализации Молдовы в качестве концепции урегулирования приднестровского конфликта не включена в повестку дня и не будет включена и в будущем. Не может быть и речи ни о какой-либо формуле, обсуждаемой с Россией о статусе Приднестровья, потому что такие решения должны приниматься совместно, в первую очередь в Кишиневе. У нас должен быть национальный консенсус. Обсудив это в Кишиневе, мы должны поговорить с Тирасполем, чтобы убедить их принять концепцию урегулирования. И только после этого вопрос может обсуждаться в широком формате, с участием посредников и гарантов в урегулировании - подчеркнул президент.

Он отметил, что в ходе недавнего визита в Москву премьер-министр Ион Кику обсудил с премьер-министром России Дмитрием Медведевым вопрос о выводе боеприпасов с территории приднестровского региона.

«Было решено, что в ближайшее время специалисты начнут процедуру подготовки процесса утилизации боеприпасов. Это очень важный момент, часть боеприпасов не может быть перевезена, поэтому их нужно ликвидировать на месте», - сказал Додон.

Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак после переговоров с премьер-министром Кику заявил на этой неделе, что вопрос приднестровского урегулирования обсуждался только в общих чертах.

«Нужна политическая устойчивость. Когда такая устойчивость и уверенность в будущем у этого правительства будут, вполне возможно, что мы вернёмся к обсуждению очень сложной, деликатной, застаревшей проблемы урегулирования приднестровского конфликта», - сказал он.

infotag.md
  • Сегодня, 09:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • Пусть дети не знают войны!
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • В Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна