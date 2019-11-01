Президент РМ Игорь Додон опроверг сообщения о том, что он обсуждает с Россией концепцию приднестровского урегулирования. Как передает агентство «ИНФОТАГ», накануне вечером в эфире телеканала PROTV-Chisinau он заявил, что в нынешней политической ситуации сложно говорить о такое концепции.
«Никаких тайных переговоров нет. Тема федерализации Молдовы в качестве концепции урегулирования приднестровского конфликта не включена в повестку дня и не будет включена и в будущем. Не может быть и речи ни о какой-либо формуле, обсуждаемой с Россией о статусе Приднестровья, потому что такие решения должны приниматься совместно, в первую очередь в Кишиневе. У нас должен быть национальный консенсус. Обсудив это в Кишиневе, мы должны поговорить с Тирасполем, чтобы убедить их принять концепцию урегулирования. И только после этого вопрос может обсуждаться в широком формате, с участием посредников и гарантов в урегулировании - подчеркнул президент.
Он отметил, что в ходе недавнего визита в Москву премьер-министр Ион Кику обсудил с премьер-министром России Дмитрием Медведевым вопрос о выводе боеприпасов с территории приднестровского региона.
«Было решено, что в ближайшее время специалисты начнут процедуру подготовки процесса утилизации боеприпасов. Это очень важный момент, часть боеприпасов не может быть перевезена, поэтому их нужно ликвидировать на месте», - сказал Додон.
Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак после переговоров с премьер-министром Кику заявил на этой неделе, что вопрос приднестровского урегулирования обсуждался только в общих чертах.
«Нужна политическая устойчивость. Когда такая устойчивость и уверенность в будущем у этого правительства будут, вполне возможно, что мы вернёмся к обсуждению очень сложной, деликатной, застаревшей проблемы урегулирования приднестровского конфликта», - сказал он.