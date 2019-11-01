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Красносельский: Нельзя допустить развала формата переговорного процесса "5+2"

Красносельский: Нельзя допустить развала формата переговорного процесса "5+2"

Политические разногласия на правом берегу Днестра, "налагают негативный отпечаток на переговорный процесс по приднестровскому урегулированию". Об этом заявил Президент ПМР Вадим Красносельский в интервью телеканалу ТСВ, передает noi.md ссылаясь на publika.md.

"Когда меняется три правительства за год в государстве, это очень плохо. Это новые люди, должностные лица, переговорщики. В этом плане нам очень сложно маневрировать, успеть с кем-то договориться. Пока с кем-то договорился, человека поменяли, пришел другой, опять все сначала", - заметил он.

При этом тираспольский лидер отмечает, что несмотря на "электоральные тенденции" необходимо активизировать переговоры в формате "5+2" и ни в коем случае не допустить их развала. "Необходимо не только разрабатывать новые договоренности, но и добиваться выполнения уже принятых соглашений, чтобы все стороны переговорного процесса взяли на себя обязательства за это", - подытожил Вадим Красносельский.

noi.md
  • Сегодня, 09:06
  • DTV
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