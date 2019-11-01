Источник «Фонтан» в селе Протягайловка теперь под защитой государства. Ему присвоен статус гидрологического памятника природы. Недавно на территории источника был установлен соответствующий информационный знак.
Как сообщается на сайте Бендерской Госадминистрации, «Фонтан» - один из старейших водных объектов Приднестровья. Нет точных данных о том, когда он появился. Жители Протягайловки, селу, кстати, в этом году исполнилось 205 лет со дня первого летописного упоминания, уверены, что источник был здесь еще до появления первых переселенцев. Вода в нем чистая, подтверждают это и экологи. К источнику приезжают даже из соседних сел.
«Фонтан» - это объект природно-заповедного фонда Приднестровья. В этом списке еще более десятка объектов, и на каждом появился информационно-охранный знак. Мероприятие реализовано в рамках проведения общереспубликанской волонтерской акции «100 добрых дел для Заповедной зоны Приднестровья», которая приурочена к Году экологии и благоустройства.
Установку информационно-охранных знаков осуществляет Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР совместно с Государственными администрациями городов и районов. В Бендерах эти работы выполнили специалисты МУП «Бендерытеплоэнерго». Как отметила начальник бендерского Управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Светлана Диденко, городские власти охотно откликнулись на инициативу Минсельхоза и оказали необходимое содействие. Теперь источник «Фонтан» – это особо значимый объект для экологов и для всех приднестровцев.