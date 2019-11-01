Состоялось очередное заседание Общественного совета г. Бендеры. Один из основных вопросов повестки дня – роль профсоюзов в современных условиях. В ходе заседания обсудили задачи профсоюзной организации города в современных условиях по социально-экономической защите работающих, сообщается на сайте Бендерской Госадминистрации.
Сегодня профсоюзы переживают не лучшие времена. С развалом Советского Союза и разрушением прежней экономической системы, многие предприятия прекратили свое существование, а те, что работают, стараются выжить в современных условиях.
«Профсоюзные организации есть не в каждом трудовом коллективе. Нас иногда упрекают в том, что уменьшилась численность членов профсоюза. Да, но зачастую это связано с реорганизацией учреждений, ликвидацией предприятий, сокращением численности работающих», - отметила в своем выступлении председатель Бендерского городского территориального объединения профсоюзов Лидия Богачёва.
Да, такова общая тенденция: пожилые работники выходят на пенсию, а молодые, приходящие им на смену, не торопятся стать членами профсоюза. Кому-то кажется, что надобность в нём вообще отпала. Однако – это не так. Многие не сознают, что содействие профсоюза может потребоваться совершенно неожиданно (доначисление зарплаты, помощь в получении возмещения при потере трудоспособности, при сокращении…)
Работу профсоюзов обсудили в ходе Общественного советаНо у этой общественной организации есть и другие преимущества. Недаром практически все работающие в МУП «Автомотосервис», на заводе «Прибор» (филиале московского завода «Салют»), ЗАО «Швейная фирма «Вестра» являются членами профсоюза, такая же картина и во многих трудовых коллективах, где подавляющее большинство работающих также члены профсоюза. Руководители предприятий поддерживают профсоюзы. Сегодня очень важна мотивация профсоюзного членства, считают лидеры профсоюзного движения. И это не только получение членом профсоюза конкретных материальных благ (материальная помощь, путевки, новогодние детские подарки). Сегодня – это работа по объединению людей для реализации интересов и целей работающих.
Итак, чего ждут люди от профсоюзов? Приднестровские профсоюзы провели ряд социологических опросов. Вот их результаты: – повышение зарплаты и ее своевременная выплата – 64-68%; – защита от безработицы, увольнения и улучшение условий труда – 49-53%; – расширение и укрепление социальных гарантий работающих – 36-38%.
Работу профсоюзов обсудили в ходе Общественного советаСо временем приоритеты меняются. Пять лет назад «топ-лист» мотивации членства возглавляло получение материальных благ, сегодня на первом месте – защита социальных и экономических интересов членов профсоюза.
«Профсоюзы – единственная общественная организация в республике, имеющая право законодательной инициативы», – напомнила Лидия Богачёва.
Федерация профсоюзов Приднестровья (ФПП) активно этим пользуется, внося изменения и дополнения в законы ПМР. От профсоюзных активистов постоянно поступают вопросы, предложения, проблемы, которые ФПП выносит на регулярные встречи с Правительством ПМР.
«Так, коллектив Управления по питанию постоянно обращается по поводу низкой зарплаты. Из-за этого большая текучесть кадров в пищеблоках школ и детских садов. Этот вопрос я озвучила во время встречи президиума ФПП с Правительством. Еще один важный вопрос выносили члены профсоюза НИИ экологии и природопользования: о внесении изменений в Положение об оплате пособий по временной нетрудоспособности», - рассказала Лидия Богачева.
Председатель Бендерского городского комитета профсоюза работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мария Ткачук ведет приём по личным вопросам.
«Горком профсоюза направляет в адрес ФПП информацию о том, с какими проблемами к нам приходят граждане. Так, бывшим работники ОАО «БОЭРЗ» не была выплачена заработная плата (более 2 миллионов рублей). По этому обращению было проведено заседание в Министерстве экономики, на котором присутствовали все заинтересованные стороны, в настоящее время люди уже получили около 40% задолженности. Иногда приходится обращаться в суд. В этом году я принимала участие в двух судебных заседаниях. Суды мы выиграли. Словом, развитие государства невозможно без влиятельных общественных сил, а это профсоюзы», - подчеркнула Мария Ткачук.
Она также отметила, что Федерация профсоюзов ежегодно, в соответствии с планом встреч, встречается с Председателем Правительства, где озвучиваются проблемы, которые волнуют профсоюзы. Горком профсоюза в адрес Федерации направляет вопросы и предложения, темы, с которыми обращаются граждане, и многие вопросы решаются.
Работу профсоюзов обсудили в ходе Общественного советаГоворили о наболевшем и председатели горкомов профсоюза работников здравоохранения и народного образования. Отрасли разные, а проблемы у них одни. В первую очередь – это низкий уровень оплаты труда, что становится причиной оттока кадров.
Председатель Общественного Совета Иосиф Герис отметил, что по результатам данного заседания будет направлено обращение в Общественную Палату республики с просьбой о необходимости решения проблем, на которые указали профсоюзы.
Справочно В Бендерах около 10000 членов профсоюза. Бендерское территориальное объединение профсоюзов состоит из семи горкомов профсоюзов, почти 130 первичных профсоюзных организаций. Практически все председатели первичных профсоюзных организаций работают на общественных началах. Работа по социальной и экономической защите работающих осуществляется через четырехступенчатую систему социального партнерства: Генеральное соглашение между Правительством ПМР, Федерацией профсоюзов ПМР с Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей (СПАП) на 2016-2019 гг; отраслевые соглашения между министерствами ПМР и отраслевыми республиканскими комитетами; трехстороннее территориальное соглашение между Государственной администрацией г. Бендеры, Бендерским городским территориальным объединением профсоюзов и Бендерским городским отделением СПАП; коллективные договоры и соглашения на предприятиях, в организациях и учреждениях между работодателями и профсоюзами. В этих документах договаривающиеся стороны определяют многие вопросы по социально-экономической защите работающих: оплата труда, условия работы, вопросы охраны труда, графики работы и графики отпусков, создание новых рабочих мест, урегулирование трудовых споров…