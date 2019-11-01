Согласно источникам телеканала Jurnal TV, второй паспорт Влада Плахотнюка может быть выдан на имя "Виктор Новак". Павел Филип утверждает, что ему ничего не известно о второй личности Плахотнюка.
Он подчеркнул, что и Сергей Рэйлян, тогдашний глава Registru, близкий к Филипу, не знает о втором паспорте Плахотнюка, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info
"Агентство общественных услуг выполняет технические работы. Например, дипломатические паспорта. Пакет документов поступает из Министерства иностранных дел, и они выполняют только технические работы, печатают эти паспорта", - заявил Павел Филип.
Отметим, что Антикоррупционная прокуратура возбудила в конце октября уголовное дело по факту предполагаемой двойной идентичности бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка.
По словам председателя парламентского комитета национальной безопасности, обороны и общественного порядка Кирилла Моцпана, Влад Плахотнюк и Сергей Яралов могут иметь паспорта на другое имя в Республике Молдова.
Документы были выпущены, когда Сергей Рэйлян был директором Агентства госуслуг, он является кумом лидера ДПМ Павла Филипа.