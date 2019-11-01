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Вторым именем Плахотнюка может быть "Виктор Новак"

Вторым именем Плахотнюка может быть "Виктор Новак"

Согласно источникам телеканала Jurnal TV, второй паспорт Влада Плахотнюка может быть выдан на имя "Виктор Новак". Павел Филип утверждает, что ему ничего не известно о второй личности Плахотнюка.

Он подчеркнул, что и Сергей Рэйлян, тогдашний глава Registru, близкий к Филипу, не знает о втором паспорте Плахотнюка, пишет point.md ссылаясь на unimedia.info

"Агентство общественных услуг выполняет технические работы. Например, дипломатические паспорта. Пакет документов поступает из Министерства иностранных дел, и они выполняют только технические работы, печатают эти паспорта", - заявил Павел Филип.

Отметим, что Антикоррупционная прокуратура возбудила в конце октября уголовное дело по факту предполагаемой двойной идентичности бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка.

По словам председателя парламентского комитета национальной безопасности, обороны и общественного порядка Кирилла Моцпана, Влад Плахотнюк и Сергей Яралов могут иметь паспорта на другое имя в Республике Молдова.

Документы были выпущены, когда Сергей Рэйлян был директором Агентства госуслуг, он является кумом лидера ДПМ Павла Филипа.

point.md
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
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