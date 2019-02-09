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Тираспольские спортсмены завоевали на Кубке Молдавии по плаванию 23 золотые медали

Тираспольские спортсмены завоевали на Кубке Молдавии по плаванию 23 золотые медали

В Кишиневе прошли соревнования на Кубок Молдавии по плаванию. В них приняли участие более двухсот спортсменов из Тирасполя, Кишинева и Бельц. Среди них были 17 мастеров спорта и 5 мастеров спорта международного класса.

Тирасполь представляли воспитанники столичной СДЮШОР плавания, а также спортсмены из спорткомплекса «Шериф». Выступала на турнире и Татьяна Салкуцан - победитель III Юношеских Олимпийских игр и завоевавшая уже в нынешнем году лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщается на сайте Госслужбы по спорту ПМР, передает ИА Новости Приднестровья.
В соревновательную программу входили троеборье, индивидуальные соревнования в личном зачете как среди мужчин, так и среди женщин. По программе троеборья тираспольчане завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. А в индивидуальных состязаниях – 17 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых наград.

Из тираспольских спортсменов в троеборье обладателями медалей высшей пробы стали Александра Дейнеко, Татьяна Салкуцан, дважды - Александр Островский и дважды - Екатерина Маковей. Кроме золотых медалей, они награждены кубками за победу в отдельных видах троеборья.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:20
  • DTV
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