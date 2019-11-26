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В Европе и в России закончились IP-адреса

В Европе и в России закончились IP-адреса

В России, на Ближнем Востоке и в Европе закончились IP-адреса самого распространенного протокола IPv4 (Internet Protocol version 4) , сообщается на сайте RIPE NCC, передает lenta.ru.

Отмечается, что исчерпание IPv4 ожидалось давно. По словам экспертов, на работе сайтов это никак не скажется. Адреса будут восстанавливаться с помощью поступлений от организаций, прекративших свою деятельность. Восстановленные адреса распределят в соответствии со списком ожидания.

В Европе уже начал использоваться протокол нового поколения IPv6. Отмечается, что его адресов хватит на несколько сотен миллиардов клиентов.

IPv4 — первая широко используемая версия интернет протокола. IPv4 использует 32-битные адреса, ограничивающие адресное пространство 4,3 миллиардами возможными уникальными адресами. Уже в 1980-е годы стало очевидно, что распределение адресного пространства происходит более быстрыми темпами, чем было заложено в архитектуру IPv4. Это привело сначала к появлению классовой адресации, позднее бесклассовой адресации и в конечном итоге к разработке нового протокола IPv6, который со временем должен решить кризис израсходования адресов.

lenta.ru
  • Сегодня, 09:25
  • DTV
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