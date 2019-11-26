Dnestr.TV

 
0

Трехсторонние технические консультации по газу пройдут 29 ноября в Брюсселе

Трехсторонние технические консультации по газу пройдут 29 ноября в Брюсселе

Трехсторонние консультации на уровне экспертов Украина-ЕС-Россия пройдут в Брюсселе 29 ноября.

Об этом сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предполагаем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства в институтах ЕС.

Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров - ред) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предварительные трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о дальнейших шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над дальнейшими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.
eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 06:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Не упусти свой шанс!
  • Волшебный микрофончик
  • Международный турнир "Снежинка"
  • Молдавия: 400 фейковых «приднестровских предприятий» от ...
  • Атмосфера доверия и сотрудничества
  • Пусть дети не знают войны!
  • Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме придне ...
  • СМИ: Как Плахотнюк и Порошенко поставляли в Донбасс и н ...
  • Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит г ...
  • Заработная плата одного работника в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна