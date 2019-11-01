Очередное заседание Президиума Верховного Совета по традиции прошло во вторник. Нетрадиционным было время его начала – 9:00, поскольку уже через час рабочее совещание по проекту бюджета будущего года проводил глава государства.
Как сообщается на сайте Верховного Совета Приднестровья, бюджетная тема, точнее, сроки рассмотрения главного финансового документа года, была обсуждена и в ходе заседания высшего рабочего органа Верховного Совета. Проект закона о республиканском бюджете на 2020 год находится на рассмотрении парламентских комитетов. Едва ли не каждый день в документ поступают поправки от субъектов права законодательной инициативы. В ближайшее время его должны рассмотреть депутаты профильного парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам. По решению членов Президиума Верховного Совета процедуру первого чтения проект бюджета-2020 должен пройти в ходе пленарного заседания, запланированного на 4 декабря. В связи с этим председатель парламентского комитета по социальной политике Сергей Чебан предложил составить график рассмотрения основного финансового документа страны во втором и третьем чтении для его своевременной дальнейшей вычитки и направления на подпись президенту.
В числе обсужденных членами президиума парламента были и законопроекты, которые предполагается рассмотреть в ходе ближайших пленарных заседаний. В их числе два взаимосвязанных законопроекта, корректирующих действующие нормы законов «Об акцизах» и «О таможенном тарифе». Они направлены на закрепление на законодательном уровне полномочий правительства по утверждению порядка предоставления льгот по уплате акцизов. В настоящее время эти полномочия в добровольном порядке взяла на себя таможенная служба, хотя так, по заявлению зам. Председателя ГТК Алексея Липовцева, «быть не должно». Как предполагается, разработанный впоследствии высшим исполнительным органом власти документ будет содержать порядок отнесения товаров к категории освобождаемых от уплаты акцизов, порядок заявления льгот, перечень документов, необходимых при таможенном декларировании товаров, порядок контроля соблюдения условий предоставленных льгот, сроки нахождения товаров под таможенным контролем, а также порядок снятия товаров с контроля таможенными органами.
В числе законодательных новелл этих законопроектов и закрепление новой правовой нормы, которая в числе импортеров подакцизных товаров отдельно выделит такую категорию, как «индивидуальный предприниматель». Наряду с этим проектом закона предлагается уполномочить правительство определять случаи и условия перемещения через таможенную границу ПМР товаров для личного пользования с освобождением тех, кто их перемещает, от уплаты акцизов.
Правительство выступило с законодательной инициативой по изменению некоторых норм действующего закона «О порядке предоставления финансовой, налоговой и статистической отчетностей в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи». Ею закрепляется право на предоставление этих видов отчетности в электронном виде посредством государственной информационной системы «Электронная отчетность». Вместе с тем предложено исключить возможность предоставления отчетности в электронном виде на таких электронных носителях информации, как флешки и диски. Эта норма продиктована необходимостью обеспечения информационной безопасности в исполнительных органах государственной власти, осуществляющих прием финансовой, налоговой и статистической отчетности. В этом же ряду и отсканированные документы. Они не позволяют осуществлять обработку документов в рамках государственной информационной системы «Электронная отчетность». Документом также предусмотрена возможность круглосуточного предоставления отчетности в электронном виде.
Ряд инициированных высшим исполнительным органом власти законопроектов предполагают снижение налоговой нагрузки на такие отрасли экономики республики, как сельскохозяйственное, дорожное и коммунальное машиностроение, автомобильная, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, а также жилищно-коммунальное хозяйство. Целями законодательных нововведений являются создание благоприятных условий для развития предпринимательства, привлечение инвестиций в перспективные сферы производства, стимулирование хозяйствующих субъектов, в том числе нерезидентов ПМР, к открытию в Приднестровье отсутствующих в настоящее время производств, а также проведение капитальных ремонтов жилого фонда. vspmr.org