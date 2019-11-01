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О величине прожиточного минимума в Приднестровье за октябрь

О величине прожиточного минимума в Приднестровье за октябрь

Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 15 ноября 2019 года № 1146 (САЗ 19-45) установлен прожиточный минимум (в руб.) за октябрь 2019 года по социально-демографическим группам населения:

а) трудоспособное население:

- в среднем на 1 человека –1629 руб.;

- для мужчины 16 - 59 лет –1686 руб.;

- для женщины 16 - 54 лет –1567 руб.;

б) пенсионеры –1277 руб.;

в) дети:

- в среднем на 1 ребенка –1552 руб.;

- в возрасте до 6 лет –1383 руб.;

- в возрасте 7 - 15 лет –1697 руб.;

В среднем на душу населения –1515 руб.



Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (49% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (20%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,2%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,8%).

Увеличение прожиточного минимума в октябрь 2019 года по сравнению с прошлым месяцем связано с инфляционными процессами - в основном за счет роста цен на продукты питания.

О величине прожиточного минимума
в Приднестровской Молдавской Республике
за октябрь 2019 года

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15 ноября 2019 года № 1146
(САЗ 19-45)

Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 21 ноября 2019 года
Регистрационный № 9172

Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2008 года № 475-З-IV «О прожиточном минимуме в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 08-21) в действующей редакции, в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-2),от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37),
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за октябрь 2019 года:
[left]а) для трудоспособного населения - 1629 руб.;
б) для мужчин 16 – 59 лет - 1686 руб.;
в) для женщин 16 – 54 лет - 1567 руб.;
г) для пенсионеров - 1277 руб.;
д) для детей в возрасте до 6 лет - 1383 руб.;
е) для детей в возрасте 7 - 15 лет - 1697 руб.;
ж) в среднем на одного ребенка - 1552 руб.;
з) в среднем на душу населения - 1515 руб.[/left]

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.



Министр Е.Н. Куличенко


minsoctrud.gospmr.org
  • Сегодня, 07:41
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