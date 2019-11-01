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Названы лучшие горнолыжные курорты мира

Названы лучшие горнолыжные курорты мира

Опредены победители престижной премии World Ski Awards-2019.
На австрийском зимнем курорте Кицбюэль прошла торжественная церемония вручения премии World Ski Awards-2019. Ежегодная премия, главная в сфере лыжного отдыха, является частью туристической награды World Travel Awards. Выбор лучших горнолыжных курортов, отелей и операторов осуществляется по результатам голосования экспертов турбизнеса и туристов, сообщается nat-geo.ru.

В этом году лучшим горнолыжным курортом мира вновь был признан французский Валь-Торанс. Эту позицию он занимает с 2016 года. Также в тройке мировых лидеров – канадский Lake Louise и Кицбюэль. Швейцарский Лаакс занял первое место среди лучших курортов для фристайла, отель Stein Eriksen Lodge Deer Valley в американском штате Юта победил среди всех горнолыжных объектов размещения мира, а лучшее шале, Chalet Les Anges, находится в Церматте.

Отмечены наградой и российские достижения в сфере организации горнолыжного отдыха. В мировой рейтинг они не вошли, но по России лучшим признан курорт Роза Хутор; его пятизвездочный Rosa Khutor Chalet стал лучшим в стране горнолыжным бутик-отелем, а Rixos Красная Поляна победил в качестве лучшего российского лыжного отеля. В борьбе за победу Роза Хутор конкурировал с курортами «Гора Чегет» и «Гора Эльбрус» на Кавказе, а также с Завьялихой в Челябинской области.
nat-geo.ru
  • Сегодня, 07:47
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