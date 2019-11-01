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Сколько будет стоить в 2020-м году медицинский полис в Молдове

Сколько будет стоить в 2020-м году медицинский полис в Молдове

Судя по всему, медицинский полис в 2020-м году не подорожает и будет стоить столько же, сколько он стоит сейчас - чуть более 4 тысяч леев. Такие сведения содержатся в проекте бюджета для "фонда обязательного медицинского страхования"в РМ. Ситуацию прокомментировала министр здравоохранения, труда и социальной защиты в Молдове Родика Думбрэвяну, передает bloknot-moldova.md, ссылаясь на телеканал Publika.

- Предлагаем сохранить фиксированную сумму взноса медицинского страхования на уровне 2014-2019 годов, - заявила она.

Это означает, что сохранится и действующая система скидок - например, владельцы сельскохозяйственных наделов, которые приобретут полис до 31-го марта 2020-го года включительно, заплатят лишь четверть от базовой цены. Для собственников индивидуальных предприятий в сфере торговли скидка составит 60%, а безработные могут их купить в два раза дешевле.

Думбрэвяну дала понять, что в следующем году будут увеличены отчисления для борьбы с тяжелыми заболеваниями:

- Будут покрыты дополнительные расходы на лечение онкологии и другие специальные программы, что должно привести к сокращению очередей. Они сохраняются из года в год, особенно это касается протезирования крупных суставов, оперирования катаракты и других программ, - добавила министр.

Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/stalo-izvestno-skolko-budet-stoit-v-2020-m-godu-me-1165210
  • Сегодня, 07:53
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