Верховный Совет принял Постановление о назначении на должность председателя Верховного суда Адриана Пеньковского. Представление о назначении направил в законодательный орган Президент ПМР Вадим Красносельский. Ранее Пеньковский занимал пост судьи высшего судебного органа республики.
На этой должности он сменил Владимира Рымаря, возглавлявшего Верховный суд с 2007 года и достигшего предельного срока пребывания на этом посту, передает ИА Новости Приднестровья. Президент поблагодарил Владимира Рымаря за долгие годы служения букве закона и его вклад в развитие судебной системы.
В свою очередь Владимир Рымарь пожелал новому главе судебного органа качественно выполнять свои функции, работать в соответствии с законом и Конституцией.
По словам Адриана Пеньковского, его назначение – это большой кредит доверия. Он пообещал ответственно подойти к исполнению своих обязанностей, «чтобы не было стыдно перед предками, потомками и гражданами».
Он заявил, что намерен изменить подход к отбору кадров для судебной системы, внедрить российский опыт по созданию банка данных судебных актов, перейти к электронной форме подачи исков и оплаты судебных пошлин.
«Для достижения конкретного результата мало одного желания. Необходимо много и усердно работать», - заключил новый руководитель суда.
Адриан Пеньковский родился 10 июня 1977 года. В 1994 году окончил Хрустовскую среднюю школу Каменского района. С 1994 года учился в Приднестровском госуниверситете на юридическом факультете.
В период с 1999 по 2012 год проходил службу в органах прокуратуры на различных должностях: от стажёра прокуратуры Каменского района до старшего прокурора Отдела по надзору за исполнением законов в административной деятельности Прокуратуры ПМР.
С 2012 по 2014 год занимал должность стажёра в Коллегии адвокатов «Московский юридический центр», с августа 2014 года по 2017 год занимался адвокатской практикой.
Указом Президента ПМР от 21 июня 2017 года назначен на должность судьи Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики. Награждён юбилейной медалью «15 лет Приднестровской Молдавской Республике».