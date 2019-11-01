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В Молдове аккредитованы семь новых послов

В Молдове аккредитованы семь новых послов

В ходе официальной церемонии Игорь Додон получил верительные грамоты от семи послов.

Среди аккредитованных послов:

– Посол Ливанской Республики с резиденцией в Бухаресте, госпожа Рана Мокаддем;

– Посол Королевства Марокко с резиденцией в Бухаресте, господин Хасан Абуйуб;

– Посол Королевства Бельгия с резиденцией в Бухаресте, господин Филипп Бенуа;

– Посол Швейцарской Конфедерации с резиденцией в Киеве, господин Клод Вильд;

– Посол Королевства Нидерландов с резиденцией в Бухаресте, господин Рулоф С. ван Эйс;

– Посол Республики Корея с резиденцией в Киеве, господин Квон Ки Чанг;

– Посол Государства Израиль с резиденцией в Иерусалиме, господин Элиав Белоцерковский, передает aif.md

Глава государства обсудил с каждым аккредитованным послом по отдельности перспективы экономического и культурного сотрудничества, а также возможности реализации имеющегося потенциала во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Провели с иностранными дипломатами обмен мнениями на тему политической и экономической ситуации в нашей стране, подчеркнув, что новое правительство решительно настроено на реализацию начатых реформ в строгом соответствии с ранее взятыми на себя обязательствами. В то же время была подтверждена позиция администрации президента по дальнейшему продвижению взвешенной внешней политики между Востоком и Западом. Пожелал официальным лицам успехов в осуществлении дипломатической миссии, выразив надежду на то, что в течение их мандата двусторонние отношения между нашими государствами будут на подъеме во благо народов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
aif.md
  • Сегодня, 17:37
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